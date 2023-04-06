Безматерных Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Безматерных Прохор Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Безматерных Егор Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Безматерных Василий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1811
Сын: Безматерных Алексий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Селища, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1821
Сын: Безматерных Иван Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
очень поздний ребёнок. посмотреть метрички этого года
Смерть
Около 1822
написано в метрике, что 70 лет. проверить страницы за 1822