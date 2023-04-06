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Безматерных Артемий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1822

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Безматерных Прохор Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Безматерных Егор Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Безматерных Василий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1811

Сын: Безматерных Алексий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Селища, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Безматерных Иван Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

очень поздний ребёнок. посмотреть метрички этого года
Смерть
Около 1822
написано в метрике, что 70 лет. проверить страницы за 1822
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