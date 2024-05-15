Хлусов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлусов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлусов Владимир

Мать ребёнка: Хлусова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлусова Мария

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Хлусова Светлана

Мать ребёнка: Хлусова Мария

Смерть
Неизвестно

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