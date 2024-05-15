Хлусов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлусов Владимир
Мать ребёнка: Хлусова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлусова Мария
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Хлусова Светлана
Мать ребёнка: Хлусова Мария
Смерть
Неизвестно