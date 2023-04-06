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Романов (однодворец) Андрей Иванович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.10.1881

Дата смерти

05.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1881

Отец: Романов (однодворец) Иван Васильевич

Мать: Романова Дарья Еремина

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1902

Жена: Романова Агриппина Кораблина

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1914

Сын: Романов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Романова Агриппина Кораблина

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
единственный ребенок в семье.
Похороны
25.07.1958
с. Самайкино обл. Ульяновская
жил в д. Дворяне
Смерть
05.09.1958
Село Самайкино , Ульяновская область
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