Романов (однодворец) Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения07.10.1881
Дата смерти05.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1881
Бракосочетание
14.?.1902
Рождение ребёнка
10.09.1914
Мать ребёнка: Романова Агриппина Кораблина
единственный ребенок в семье.
Похороны
25.07.1958
с. Самайкино обл. Ульяновская
жил в д. Дворяне
Смерть
05.09.1958
Село Самайкино , Ульяновская область