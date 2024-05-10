Устинья Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1891
1891 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 607 села Гремячка отставной рядовой Павел Григорьев вдов по первому браку, 31 и села Кульги крестьянина Порфирия Кирьянова дочь Устиния Порфирьева, 21 ... Показать все
Рождение ребёнка
1893
Сын: Александров (Ярочкин) Иван Павлович
Отец ребёнка: Александров Павел Григорьевич
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Иван Павел Григорьев Ярочкин Устина Порфирьева Ярочкины/Александровы
Смерть
Неизвестно