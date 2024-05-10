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Устинья Порфирьевна

Место рождения

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1891

Муж: Александров Павел Григорьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1891 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 607 села Гремячка отставной рядовой Павел Григорьев вдов по первому браку, 31 и села Кульги крестьянина Порфирия Кирьянова дочь Устиния Порфирьева, 21 ... Показать все
Рождение ребёнка
1893

Сын: Александров (Ярочкин) Иван Павлович

Отец ребёнка: Александров Павел Григорьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Иван Павел Григорьев Ярочкин Устина Порфирьева Ярочкины/Александровы
Смерть
Неизвестно

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