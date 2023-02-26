Дария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

27.03.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772

Сын: Конон Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Горохи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1880

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1882

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Холмы
Рождение ребёнка
1888

Сын: Никанор Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
03.02.1890

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Антоний Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1894

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1898

Сын: Флор Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Смерть
27.03.1902
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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