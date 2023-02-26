Дария Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти27.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Конон Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Горохи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1880
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
09.10.1882
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Холмы
Рождение ребёнка
1888
Сын: Никанор Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
03.02.1890
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Антоний Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1894
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1898
Сын: Флор Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Смерть
27.03.1902
Причина смерти: от чахотки