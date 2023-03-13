Ромашова Катерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашова Катерина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Курбатова Зиновья Васильева

Отец ребёнка: Ромашовъ Василий

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ромашовъ Антонъ

Отец ребёнка: Ромашовъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашовъ Василий

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