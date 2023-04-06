Симдянова Татьяна Родионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Родион Киреев?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Маланья Григорьева
Отец ребёнка: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Симдянов Гаврила Григорьев
Отец ребёнка: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Симдянов Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770