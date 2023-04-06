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Симдянова Татьяна Родионова

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Место рождения

Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Родион Киреев?

Мать: не указана

Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Маланья Григорьева

Отец ребёнка: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Симдянов Гаврила Григорьев

Отец ребёнка: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Симдянов Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1770
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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