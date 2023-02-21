Афанасьева Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьева Неизвестно Неизвестно

Афанасьева Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1848

Сын: Афанасьев Агафон Дмитриевич

Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Неизвестно

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Георгий

Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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