Афанасьева Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.06.1848
Сын: Афанасьев Агафон Дмитриевич
Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Неизвестно
Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Георгий
Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Неизвестно
Смерть
Неизвестно