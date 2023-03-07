Оленин-Мельников Михаил Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
03.01.1898 ст.
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Оленина-Мельникова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
21.05.1902 ст.
Сын: Мельников Степан Михайлович
Мать ребёнка: Оленина-Мельникова Параскева Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно