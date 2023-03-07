Оленин-Мельников Михаил Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленин-Мельников Михаил Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1878 ст.

Жена: Оленина-Мельникова Параскева Павловна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1898 ст.

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Оленина-Мельникова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
21.05.1902 ст.

Сын: Мельников Степан Михайлович

Мать ребёнка: Оленина-Мельникова Параскева Павловна

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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