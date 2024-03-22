Карпов Дмитрий Павлов
Место рождения
Дата рождения24.10.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1900 ст.
Отец: Карпов Павел Петров
Мать: Карпова Анна Васильевна
В МК пометка о выдаче свидетельства 08.07.1953 г. ЦГАМ ф. 293 оп. 780 д. 2554 лл. 133об-134
Крещение
25.10.1900 ст.
Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблино церковь. Восприемники: села Оглоблина землевладелец Александр Александров Никольский и местного священника дочь девица Елизавета Петрова.... Показать все
Смерть
Неизвестно