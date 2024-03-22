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Карпов Дмитрий Павлов

Место рождения

Оглоблино, Ступино, Московская область

Дата рождения

24.10.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1900 ст.

Отец: Карпов Павел Петров

Мать: Карпова Анна Васильевна

Оглоблино, Ступино, Московская область
В МК пометка о выдаче свидетельства 08.07.1953 г. ЦГАМ ф. 293 оп. 780 д. 2554 лл. 133об-134
Крещение
25.10.1900 ст.
Оглоблино, Ступино, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблино церковь. Восприемники: села Оглоблина землевладелец Александр Александров Никольский и местного священника дочь девица Елизавета Петрова.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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