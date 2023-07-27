Чернокова (Шаламова) Параскева Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1809
Муж: Черноков Яков Егоров
Рождение ребёнка
15.05.1810
Сын: Черноков Димитрий Яковлев
Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров
Рождение ребёнка
01.02.1813
Дочь: Феодотия Яковлева
Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров
Рождение ребёнка
17.02.1814
Дочь: Чащина - Столбикова Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров
Рождение ребёнка
01.07.1815
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров
Рождение ребёнка
27.05.1817
Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров
Рождение ребёнка
17.02.1820
Сын: Черноков Лев Яковлев
Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров
Рождение ребёнка
07.09.1821
Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров
Рождение ребёнка
06.12.1822
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров
Рождение ребёнка
12.11.1824
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров
Смерть
Неизвестно