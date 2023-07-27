Чернокова (Шаламова) Параскева Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернокова (Шаламова) Параскева Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1809

Муж: Черноков Яков Егоров

Рождение ребёнка
15.05.1810

Сын: Черноков Димитрий Яковлев

Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1813

Дочь: Феодотия Яковлева

Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1814

Дочь: Чащина - Столбикова Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1815

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1817

Сын: Черноков Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1820

Сын: Черноков Лев Яковлев

Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1821

Сын: Черноков Иосиф Яковлев

Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1822

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1824

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Черноков Яков Егоров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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