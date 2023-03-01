Авдеев Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеев Алексей Семенович

Авдеев Алексей Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
директор Лопатинского Древкомбината
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close