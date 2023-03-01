Авдеев Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
директор Лопатинского Древкомбината
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно