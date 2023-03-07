Обухова (Обухова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1901
Рождение ребёнка
1903
Сын: Обухов Александр Романович
Отец ребёнка: Обухов Роман Константинович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чувашева Александра Романовна
Отец ребёнка: Обухов Роман Константинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно