Обухова (Обухова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Обухова) Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1901

Муж: Обухов Роман Константинович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Обухов Александр Романович

Отец ребёнка: Обухов Роман Константинович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чувашева Александра Романовна

Отец ребёнка: Обухов Роман Константинович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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