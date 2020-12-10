Успенский Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1963

Дата смерти

10.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1963

Отец: Успенский Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.2020
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