Хайретдинов Наиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.?
Сын: Хайретдинов Ильфат Наильевич
Мать ребёнка: Фатхутдинова Галися Гумяровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1990
Сын: Хайретдинов Искандер Наильевич
Мать ребёнка: Фатхутдинова Галися Гумяровна