Саматов Камиль Габдулхакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1938
Дата смерти17.03.1997
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Валиева Разия Шакировна
Рождение ребёнка
19.01.1968
Дочь: Билалова Рушания Камиловна
Мать ребёнка: Хамзина Рафика Салихзяновна
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.03.1997