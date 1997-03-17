Саматов Камиль Габдулхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саматов Камиль Габдулхакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1938

Дата смерти

17.03.1997

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1914 г.р.

Дети

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Валиева Разия Шакировна

Рождение ребёнка
19.01.1968

Дочь: Билалова Рушания Камиловна

Мать ребёнка: Хамзина Рафика Салихзяновна

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.03.1997
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