Комлев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Комлев Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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