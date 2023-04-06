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Зубарева Катерина Сергеева

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Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Зубарев Борис Антонов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Зубарев Фрол Борисов

Отец ребёнка: Зубарев Борис Антонов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Варвара Борисова

Отец ребёнка: Зубарев Борис Антонов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Зубарев Егор Борисов

Отец ребёнка: Зубарев Борис Антонов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Борис Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795
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