Ульяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фиена
Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Петръ
Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Александръ
Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Василий
Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковъ Ивановъ
Смерть
1792