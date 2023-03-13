Ульяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Васильева

Ульяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

1767 г.р.
1772 г.р.
1774 г.р.
1778 г.р.
1781 г.р.
1785 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фиена

Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Петръ

Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Александръ

Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Василий

Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Яковъ Ивановъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковъ Ивановъ

Смерть
1792
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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