Ремизова (Пашкова) Антонина (Платонида) Ивановна 30.07.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ремизова (Пашкова) Антонина (Платонида) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1923

Дата смерти

21.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1923

Отец: Пашков Иван Иннокентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышкина (Ремизова) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Ремизов Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремизов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1945

Дочь: Поликарпова (Ремизова) Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Ремизов Виктор Васильевич

Смерть
21.05.1986

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