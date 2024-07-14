Ремизова (Пашкова) Антонина (Платонида) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1923
Дата смерти21.05.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1923
Отец: Пашков Иван Иннокентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышкина (Ремизова) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Ремизов Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1945
Дочь: Поликарпова (Ремизова) Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Ремизов Виктор Васильевич
Смерть
21.05.1986