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Судакова Наталья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Судаков Андрей Лукин

Отец ребёнка: Судаков Лука Трофимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Судаков Григорий Лукин

Отец ребёнка: Судаков Лука Трофимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Аксинья Лукина

Отец ребёнка: Судаков Лука Трофимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаков Лука Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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