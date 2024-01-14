Hafner Maxime Luc — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHafner Maxime Luc

Hafner Maxime Luc

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1985

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985

Отец: Hafner Marco Gaetano

Мать: Hafner Marie Claire Julienne

Бракосочетание
09.08.2008

Жена: Юлия Геннадьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлия Геннадьевна

Рождение ребёнка
31.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлия Геннадьевна

Рождение ребёнка
09.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлия Геннадьевна

Рождение ребёнка
13.02.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлия Геннадьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close