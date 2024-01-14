Hafner Maxime Luc
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985
Отец: Hafner Marco Gaetano
Бракосочетание
09.08.2008
Жена: Юлия Геннадьевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.08.2011
Рождение ребёнка
31.05.2014
Рождение ребёнка
09.04.2017
Рождение ребёнка
13.02.2020