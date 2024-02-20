(Голованева) Евдокия Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованева) Евдокия Каллистратовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.01.1891

Дата смерти

02.01.1892

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1891

Отец: Голованев Каллистрат Демидович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
02.01.1892
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-коклюш
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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