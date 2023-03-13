Шеина Ульяна Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шеинъ Малафей
Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Шеинъ Давыдъ
Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шеинъ Василий
Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Шеина Марфа
Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеинъ Карпъ