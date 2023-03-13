Шеина Ульяна Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеина Ульяна Клементьева

Шеина Ульяна Клементьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шеинъ Малафей

Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Шеинъ Давыдъ

Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шеинъ Василий

Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Шеина Марфа

Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеинъ Карпъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close