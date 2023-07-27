Заутинский Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заутинский Федор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Заутинский Степан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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