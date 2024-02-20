Барьяхтар Захар Филиппович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиОколо 1923
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1923
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Причина смерти: Болезнь - деарея
Похороны
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-е с.К