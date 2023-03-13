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(Гальцева) Варвара
(Гальцева) Варвара
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
25.11.1860
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Гальцева (Чигрова) Марія
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1860
Отец: не указан
Мать:
Гальцева Марія
Александровка
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