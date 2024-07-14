Карабань Аксиния Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карабань Аксиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабань Константин

Место жительства
Неизвестно
Рагуцкие, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Карабань Петр Константинович

Отец ребёнка: Карабань Константин

Углы, Ушачский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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