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Анна
Анна
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Место рождения
Орловка
Дата рождения
1788
Пол
Женский
Отец
Тимофей
1767 г.р.
Мать
(Белянкина) Дарья
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Тимофей
Мать:
Дарья
Орловка
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