Антипинъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти14.02.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Антипинъ Никифоръ
Мать: Антипина Афонасия
Бракосочетание
10.02.1899
Жена: Антипина Марья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1901
Сын: Антипинъ Аполлонъ
Мать ребёнка: Антипина Марья
Рождение ребёнка
09.02.1903
Сын: Антипинъ Кириллъ
Мать ребёнка: Антипина Марья
Рождение ребёнка
15.08.1904
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Антипина Марья
Рождение ребёнка
26.07.1906
Сын: Антипинъ Степанъ
Мать ребёнка: Антипина Марья
Рождение ребёнка
27.03.1908
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Антипина Марья
Рождение ребёнка
11.04.1911
Сын: Антипинъ Зосима
Мать ребёнка: Антипина Марья
Смерть
14.02.1913
Причина смерти: От чахотки
Рождение ребёнка
04.06.1913
Сын: Антипинъ Александръ
Мать ребёнка: Антипина Марья