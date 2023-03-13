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Антипинъ Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

14.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Антипинъ Никифоръ

Мать: Антипина Афонасия

Бракосочетание
10.02.1899

Жена: Антипина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1901

Сын: Антипинъ Аполлонъ

Мать ребёнка: Антипина Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1903

Сын: Антипинъ Кириллъ

Мать ребёнка: Антипина Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1904

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Антипина Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1906

Сын: Антипинъ Степанъ

Мать ребёнка: Антипина Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1908

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Антипина Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Антипинъ Зосима

Мать ребёнка: Антипина Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.02.1913
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: От чахотки
Рождение ребёнка
04.06.1913

Сын: Антипинъ Александръ

Мать ребёнка: Антипина Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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