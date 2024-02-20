Кириченко/Кириленко/ (Зусенкова) Таисия Якимовна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
19.01.1857
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 622,зап.№ 2
Смерть
Неизвестно