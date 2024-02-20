Кириченко/Кириленко/ (Зусенкова) Таисия Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко/Кириленко/ (Зусенкова) Таисия Якимовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
19.01.1857

Муж: Кириленко / Кириченко / Михаил Павлович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 622,зап.№ 2
Смерть
Неизвестно
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