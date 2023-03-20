(Воздвиженская) (Воздвиженский) Александра (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Васильевская Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Воздвиженский Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович
Погост Георгиевский, что на Ламе, Волоколамского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
1864
Сын: Воздвиженский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович
погост Георгиевский Волоколамского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
1868
Сын: Воздвиженский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Нарская Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович
Смерть
1886
село Ермолино, Подольского уезда