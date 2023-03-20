(Воздвиженская) (Воздвиженский) Александра (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воздвиженская) (Воздвиженский) Александра (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Васильевская Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Воздвиженский Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович

Погост Георгиевский, что на Ламе, Волоколамского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
1864

Сын: Воздвиженский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович

погост Георгиевский Волоколамского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
1868

Сын: Воздвиженский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Нарская Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Воздвиженский Дмитрий Степанович

Смерть
1886
село Ермолино, Подольского уезда
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