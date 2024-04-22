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Чмутов Владимир Ильич
Чмутов Владимир Ильич
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
12.06.1954
Пол
Мужской
Отец
Чмутов Илья Афанасьевич
1928 г.р.
Мать
Чмутова (Страхова) Александра Петровна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1954
Отец:
Чмутов Илья Афанасьевич
Мать:
Чмутова Александра Петровна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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