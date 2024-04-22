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Чмутов Владимир Ильич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

12.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1954

Отец: Чмутов Илья Афанасьевич

Мать: Чмутова Александра Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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