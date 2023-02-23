Мухина Акилина Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Золина Наталья Мухина
Отец ребёнка: Мухин Николай Яковлевич
дочь дьякона села Телятниково
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Мухин Николай Яковлевич
Сын дьякона села ТелятниковоСтудент Саратовской духовной семинарии
Рождение ребёнка
27.02.1894
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Мухин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
18.02.1896
Отец ребёнка: Мухин Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно