Мухина Акилина Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Акилина Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Золина Наталья Мухина

Отец ребёнка: Мухин Николай Яковлевич

дочь дьякона села Телятниково
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мухин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Мухин Николай Яковлевич

Сын дьякона села ТелятниковоСтудент Саратовской духовной семинарии
Рождение ребёнка
27.02.1894

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Мухин Николай Яковлевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1896

Сын: Мухин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Мухин Николай Яковлевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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