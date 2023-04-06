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Мясоедовъ Конанъ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Мясоедовъ Ефимъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Мясоедова Агафья Мосеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Мясоедова Агафья Мосеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Мясоедовъ Никита

Мать ребёнка: Мясоедова Агафья Мосеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясоедова Агафья Мосеева

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