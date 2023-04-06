Мясоедовъ Конанъ
Место рождения
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Мясоедовъ Ефимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Мясоедова Агафья Мосеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Мясоедова Агафья Мосеева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Мясоедовъ Никита
Мать ребёнка: Мясоедова Агафья Мосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мясоедова Агафья Мосеева