Косуля Сергей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косуля) Варья Сергеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косуля) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косуля) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косуля) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: ?
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно