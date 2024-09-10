Косуля Сергей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косуля Сергей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косуля) Варья Сергеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косуля) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косуля Максим Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косуля) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косуля) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Косуля Марк Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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