(Сулява) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сулява) Агрофена

(Сулява) Агрофена

avatar

Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

1761 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Сулявъ Федоръ

Мать: Тутова Прасковья

Рамодановка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close