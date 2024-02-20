Рябуха (Самара) Агриппина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябуха (Самара) Агриппина Трофимовна

Рябуха (Самара) Агриппина Трофимовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Самара Трофим Федотович

Мать: Самара Зиновия Романовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
30.10.1907

Муж: Рябуха Семен Петрович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close