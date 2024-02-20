Рябуха (Самара) Агриппина Трофимовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Самара Трофим Федотович
Мать: Самара Зиновия Романовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
30.10.1907
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Смерть
Неизвестно