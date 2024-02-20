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Корсун Ананий Трофимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.10.1911

Сын: Корсун Евфимий Ананьевич

Мать ребёнка: Марина Емельяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 24 /, м/к-1911г../ зап.№ 59 /
Бракосочетание
До 1912

Жена: Марина Емельяновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.05.1913

Сын: Корсун Афанасий Ананьевич

Мать ребёнка: Марина Емельяновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 124 /, м/к-1913г./ зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
01.10.1918

Дочь: Зинаида Ананьевна

Мать ребёнка: Марина Емельяновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 25 /, м/к-1918г../ зап.№ 48 /
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Евдокия Ананьевна

Мать ребёнка: Марина Емельяновна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Корсун Леонид Ананьевич

Мать ребёнка: Марина Емельяновна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария Ананьевна

Мать ребёнка: Марина Емельяновна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Варвара Ананьевна

Мать ребёнка: Марина Емельяновна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно
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