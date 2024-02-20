Корсун Ананий Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1890
Отец: Корсун Трофим Елисеевич
Мать: Корсунова Фёкла Кононова
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.10.1911
Мать ребёнка: Марина Емельяновна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 24 /, м/к-1911г../ зап.№ 59 /
Бракосочетание
До 1912
Жена: Марина Емельяновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.05.1913
Сын: Корсун Афанасий Ананьевич
Мать ребёнка: Марина Емельяновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 124 /, м/к-1913г./ зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
01.10.1918
Дочь: Зинаида Ананьевна
Мать ребёнка: Марина Емельяновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 25 /, м/к-1918г../ зап.№ 48 /
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Евдокия Ананьевна
Мать ребёнка: Марина Емельяновна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Около 1926
Мать ребёнка: Марина Емельяновна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария Ананьевна
Мать ребёнка: Марина Емельяновна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Варвара Ананьевна
Мать ребёнка: Марина Емельяновна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно