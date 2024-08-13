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Лукьянов Устин Саввович

Место рождения

Ивановка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.05.1884 ст.

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1884 ст.

Отец: Лукьянов Савва Михайлович

Мать: Лукьянова (Тархонова) Параскева Андреевна

Ивановка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
метрика выписывалась в Шарыповское волостное правление 13.04.1904
Крещение
27.05.1884 ст.
Никольск, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
крёстные д. Ивановка уволенный в запас рядовой Гавриил Михайлович Лукьянов и крестьянская девица Ефросинья ... Тихонова?
Смерть
После 1904

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