Лукьянов Устин Саввович
Место рождения
Дата рождения24.05.1884 ст.
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1884 ст.
метрика выписывалась в Шарыповское волостное правление 13.04.1904
Крещение
27.05.1884 ст.
Никольск, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
крёстные д. Ивановка уволенный в запас рядовой Гавриил Михайлович Лукьянов и крестьянская девица Ефросинья ... Тихонова?
Смерть
После 1904