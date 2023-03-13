Хренова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1875
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Хреновъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
29.07.1883
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Хреновъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
14.12.1885
Дочь: Їуліанія
Отец ребёнка: Хреновъ Гавріилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хреновъ Гавріилъ