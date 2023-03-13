Хренова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1875

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Хреновъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1883

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Хреновъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1885

Дочь: Їуліанія

Отец ребёнка: Хреновъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хреновъ Гавріилъ

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