Делиев Георгий Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Делиев Савва Георгиевич
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1924
Сын: Делиев Николай Георгиевич
Мать ребёнка: ?
УССР Сталинская обл.,Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно