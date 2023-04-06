Касьянова Александра Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Александра Геннадьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1967

Отец: Касьянов Геннадий Александрович

Мать: Касьянова Галина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
13.02.1989

Муж: Ремнев Вячеслав Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смена фамилии
14.02.1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ремнева
Рождение ребёнка
08.06.1990

Сын: Касьянов Борис Вячеславович

Отец ребёнка: Ремнев Вячеслав Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
02.03.1992

Муж: Ремнев Вячеслав Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
01.12.2007

Муж: Лавренев Игорь Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смена фамилии
02.12.2007
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Лавренева
Развод
17.11.2008

Муж: Лавренев Игорь Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смена фамилии
07.08.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Касьянова
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