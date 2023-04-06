Касьянова Александра Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1967
Бракосочетание
13.02.1989
Смена фамилии
14.02.1989
Ремнева
Рождение ребёнка
08.06.1990
Сын: Касьянов Борис Вячеславович
Отец ребёнка: Ремнев Вячеслав Юрьевич
Развод
02.03.1992
Бракосочетание
01.12.2007
Смена фамилии
02.12.2007
Лавренева
Развод
17.11.2008
Смена фамилии
07.08.2021
Касьянова