Минаева Надежда Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Надежда Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1802

Муж: Минаев Ефим Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Минаева Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Минаев Ефим Гаврилович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Минаев Ефим Гаврилович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Ефимовна

Отец ребёнка: Минаев Ефим Гаврилович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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