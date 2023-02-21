Минаева Надежда Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Минаева Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Минаев Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Минаев Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Ефимовна
Отец ребёнка: Минаев Ефим Гаврилович
Смерть
Неизвестно