(Корсунова) Мария Гавриловна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рождения01.04.1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1791
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Троицкая церковь м/к-1791г.,лист-332,зап-8, ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-607
Крещение
03.04.1791
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда Харьковской губ Россия
Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Косьма Котенко и Харитона Горбанева жена-Ирина
Смерть
Неизвестно