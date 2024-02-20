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(Корсунова) Мария Гавриловна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

01.04.1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1791

Отец: Корсун Гаврила Емельянович

Мать: Корсунова Матрона Ильина

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Троицкая церковь м/к-1791г.,лист-332,зап-8, ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-607
Крещение
03.04.1791
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда Харьковской губ Россия
Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Косьма Котенко и Харитона Горбанева жена-Ирина
Смерть
Неизвестно
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