Мирошниченко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мирошниченко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирошниченко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошниченко Виктор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошниченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно