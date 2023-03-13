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Клубковъ Антонъ
Клубковъ Антонъ
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1792
Пол
Мужской
Отец
Клубковъ Василий
1774 г.р.
Мать
Клубкова (Сулимова) Пелагея
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Клубковъ Василий
Мать:
Клубкова Пелагея
Рамодановка
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