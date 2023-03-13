Пенина Авдотья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Пенинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Пенинъ Степанъ
Отец ребёнка: Пенинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Пенинъ Никита
Отец ребёнка: Пенинъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пенинъ Афонасий