Пенина Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенина Авдотья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Пенинъ Афонасий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Пенинъ Степанъ

Отец ребёнка: Пенинъ Афонасий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Пенинъ Никита

Отец ребёнка: Пенинъ Афонасий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенинъ Афонасий

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