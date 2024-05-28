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Настасья Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ануфрий / Анофрей / Ановрей Васильевич

Мать: Гликерья / Лукерья Никитична

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 12 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1792

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