Сухинина (Портнягина) Александра Константинова 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина (Портнягина) Александра Константинова

Место рождения

Кабанье, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Портнягин Константин Парфенов

Мать: ?

Кабанье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинин Миней Петров

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сухинина (Сухинина) Екатерина Минеева

Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сухинина (Сухинина) Марья Минеева

Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Сухинина (Сухинина) Апросинья Минеева

Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сухинина (Сухинина) Татьяна Минеева

Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сухинина (Сухинина) Ефимья Минеева

Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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