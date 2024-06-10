Сухинина (Портнягина) Александра Константинова
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Портнягин Константин Парфенов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухинин Миней Петров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сухинина (Сухинина) Екатерина Минеева
Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сухинина (Сухинина) Марья Минеева
Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Сухинина (Сухинина) Апросинья Минеева
Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сухинина (Сухинина) Татьяна Минеева
Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сухинина (Сухинина) Ефимья Минеева
Отец ребёнка: Сухинин Миней Петров
Смерть
Неизвестно